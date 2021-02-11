На сегодняшнем брифинге в минздраве обсудили отмену масочного режима в Саратовской области.
Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов и Врио начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора региона Игорь Вяткин пояснили, что сейчас ситуация стабилизировалась.
Последний выразил надежду, что третьей волны заболеваемости удастся избежать и отметил, что маска защищает не только от коронавируса, но и от других заболеваний.
Поэтому говорить об отмене режима пока рано.