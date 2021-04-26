В среду, 28 апреля, с 1:00 до 23:00 жители ряда улиц в Ленинском районе Саратова останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об адресах: 1-й проезд Строителей, б/н, 3, 2, 4, 5Б, 8, 10, 12; 3-й проезд Строителей, 3, 4, 5, 8, 8А, 10; 1-й Рижский проезд, 20; 1-й Масленный тупик, 1; Авиационная, 40, 42, 44; Антонова, 2А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 29, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12В, 14, 16, 17А, 19/1, 19Б, 19А, 22, 25, 21, 21А, 23А, 15, 17, 15А, 15Б, 11, 13, 3, 1А, 3А, 7А, 9А, 12Б, 3Б, 7, 9, 24, 31, 27; Бардина, 1; Блинова, 1, 2, 4, 13, 15; Гусельская, 6, 6А; Гусельский переулок, 1; Лебедева-Кумача, 59, 59А, 81, 79, 84, 84А, 86, 88, 82/17, 70В, 71А, 73, 74, 77, 78, 74А, 72, 72А, 55, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 67, 67Б, 68/2, 63, 61/2, 65/9, 67А, 67Б, 69А, 70, 70Д, 71, 71А, 71В, 72Б, 72В, 75, 76, 88А; Перспективная, 1, 3, 4, 4А, 5А, 9/10, 8, 8В, 9А, 10, 10А, 11, 31, 31А, 31Б, 31В, 21, 23А, 25А, 27, 27А, 25, 29, 19, 23, 17, 21, 13, 15, 12, 12А, 6, 8, 10, 4 ,8А, 8Б, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 38, 41, 42; Песочная, 1, 2, 4; Производственная, 3А, 5, 7, 13, 42; Рижская, 1, 2А, 20, 20А, 20Б, 20В, 31А, 31Б; Рижский проезд, 20; проезд Строителей, 3А, 5/1, 6, 6, 6/1, 22, 24, 28/1, 30, 32, 34Б, 34, 36А, 42А, 44/1, 46, 48, 50/1, 52А, 52, 54, 54А, 54Б, 56, 64, 66, 66А, 68Б, 68А, 68, 70, 70А, 70Б, 74, 76А, 72, 80, 78, 88, 42/2, 40, 38, 36, 30, 76, 78А, 78Б, 82, 84, 84А, 86, 88, 90; Тархова, 1, 1А, 3, 4, 5, 6В, 7, 7А, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 19В, 20, 20А, 21, 21А, 21Б, 23, 23Б, 25/23, 25Б, 25Д, 25И, 6, 6А, 6Б, 12, 14, 14А, 14Б, 4Б, 4А; Чемодурова, 1, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14; Черниговская,31; Электронная, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12/9, 12А, 13, 15/9Б; Чемодурова, 1, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14; Черниговская,31; Электронная, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12/9, 12А, 13, 15/9Б.

А еще частные дома на 1-7 Перспективных проездах и следующих улицах: Перспективная, Гусельская, Гомельская, Прудная, Тележная, Гусельский проезд, Квартальная, Восточная, Енисейская, Клещевская, Авиационная, Песочная, Черниговская, 2-я Песочная, Западная площадь, Производственная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, 2-й Масляный тупик, СНТ Зеркальный пруд в поселке Расково и СНТ Маслозавод на перекрестке улиц Перспективной и Тархова.