В среду, 21 сентября, с 1:00 до 16:00 24 сентября в Саратове ожидается массовое отключение воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В связи с этим стали известны адреса подвоза воды.

ГУЗ «Областная детская инфекционная больница», улица Огородная 33А — 10:00 – 11:00

ГУЗ «ГКБ №12», улица Крымская 15 — 11:00 – 12:00;

«Областной кардиохирургический центр», улица Крымская 15 — 12:00 – 13:00;

ГУЗ «ГКБ «10», улица Заречная 2 — 13:00 – 14:00;

Второй роддом на Брянской улице — 12:00 – 13:00;

ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница», улица Штейнберга — 14:00 – 15:00;

ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» — 10:00-11:00;

Институт войск национальной гвардии на Московской 158 — 16:00-17:00;

ГУЗ «Областная клиническая больница», Смирновское ущелье 1 — 10:00-12:00;15:00-17:00;

ООО «Диализный центр», Смирновское ущелье 1Б — 10:00-12:00;15:00-17:00;

«Областной Клинический диспансер», Смирновское ущелье 1Б — 10:00-12:00;15:00-17:00;

ГУЗ «Дом ребенка», 2-я Садовая улица 103 — 13:00-14:00;

ММУ «Клиническая больница №3 СГМУ, Большая Садовая улица 137 — 18:00-20:00;

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, улица Клочкова 79 — 17:00-18:00;

Училище-интернат для инвалидов, улица Клочкова 79 — 18:00-20:00;

ГУЗ «Областной перинатальный центр», улица Рабочая 144 — 15:00-16:00;

«Санаторий Октябрьское ущелье» Октябрьское ущелье — 18:00-19:00;

ГУЗ «Саратовская городская больница №5» Рабочий проезд 3 — 19:00-20:00;

улица Шелковичная 18Б — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Большая Садовая 151 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Емлютина 44 — 13:00 – 14:00;18:00 – 19:00;

улица Слонова 32/40 — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Аткарская 42/54 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Посадского/ Степана Разина — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Астраханская 140 — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Тракторная 33 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Большая Садовая 210 — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Клочкова – улица 4-я Поперечная — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Клочкова – улица Политехническая — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица 2-я Садовая – улица Миротворцева — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Беговая — улица Степана Разина — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Орджоникидзе 12А — 10:00 – 14:00;

улица Лопатина гора 14 корпус 1 — 14:00 – 19:00;

улица Пензенская 25 — 10:00 – 14:00;

улица Огородная 210 — 14:00 – 17:00;

улица Барнаульская 32 — 10:00- 14:00;

улица Тульская 1 — 15:00- 19:00;

5-Нагорный проезд 28 — 10:00 – 13:00;14:00 – 19:00;

1-й проезд Энергетиков 14/16 — 10:00 – 13:00; 14:00 – 19:00.