В четверг, 8 октября, с 5:00 до полуночи почти весь Волжский район Саратова останется без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения попали улицы:

Валовая, 5,9,14,27,41/53,61/67;

Вознесенская, 5,8;

Волочаевский проезд, 5;

Комсомольская, 45, 48, 52;

Кузнечная, 11/21;

Лермонтова, 31, 36, 39;

Мичурина, 157, 169, 184, 188, 202;

Московская, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54;

Набережная космонавтов, 7, 8;

Некрасова, 49, 49а, 51, 53, 66;

Октябрьская, 43, 45, 46, 46а;

Песковсковский переулок, 3;

Рамаева, 6/12, 20;

Северная, 7, 8;

Соборная, 46;

Соляная, 5/7, 17, 18, 32;

Тулупная, 1, 2, 4, 8/194, 9, 10, 12, 14;

Челюскинцев, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 24/28, 30, 40/46, 45а, 52, 54/56, 55, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 84, 88;

Чернышевского, 180, 190/198, 211, 223/231;

жилые дома на Валовой, Лермонтова, Челюскинцев, Троицком Взвозе, Рамаева, Мичурина, Северной, Вознесенской, Тулупной, Московской, Соляной, Комсомольской.

Без воды останутся 36 домов, девять образовательных учреждений и одно — здравоохранения из-за работ коммунальщиков.