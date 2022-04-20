В Саратовской области стартовал масштабный ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объём финансирования в этом году превышает 7 млрд рублей.

Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел ход работ в региональном центре. На улице Чернышевского начали ремонт участка протяжённостью 1,3 км между Князевским взвозом и Соколовой, на Ново-Астраханском шоссе — участка от Крымской до 7-й Нагорной протяжённостью 2,5 км.

Он напомнил, что затягивать сроки ремонта недопустимо и необходимо минимизировать неудобства для горожан, так как через вышеуказанные улицы проезжает большой поток машин.

Благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» Саратовской области дополнительно планируется выделение 30 млрд рублей.