Сбитый в центре Саратова мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Днем 3 мая напротив дома №30/32 на улице Советская водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и сбил 52-летнего мужчину, а затем врезался в припаркованные ВИС и Renault. После случившегося, виновник аварии с места ДТП сбежал.

Медики госпитализировали пешехода, который скончался в больнице. На следующий день, 4 мая, оперативники смогли установить и задержать сбежавшего водителя – 37-летнего мужчину.

Проводится проверка.