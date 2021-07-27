Сегодня, 27 июля, на трассе в Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Четыре машины столкнулись и загорелись, следователи начали проверку.

В пресс-службе минздрава региона сообщили, что по предварительным данным один человек скончался на месте до прибытия спасателей и «скорой», пятеро пострадали. Одну женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. С ней работают врачи, рассматривается возможность транспортировки пострадавшей в Саратов,. Еще четыре человека, один из которых ребёнок — около полутора лет, в состоянии средней степени тяжести, в состоянии от тяжелого до средней степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Саратова, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.