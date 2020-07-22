Сегодня, 22 июля, пчеловоды Красноармейского района Саратовской области опубликовали свое обращение к жителям региона.

Напомним, что ранее пчеловоды Лысогорского и Ртищевского районов жаловались на массовую гибель пчел, которая вновь набирает обороты в Саратовской области.

Красноармейские пчеловоды тоже обратили внимание на вымирание пчел, связанное с обработкой полей пестицидами группы «А», иными словами, ядами.

— В результате чего были отравлены: пчелы, трава и даже вода. Обработка производилась самолетами в утренние часы, поля обрабатывались без надлежащего надзора, со стороны администрации и Госсельхознадзора, — сообщается в тексте обращения.

Пчеловоды обращают внимание, что после обработки полей межобластная ветеринарная лаборатория собирала анализы, в заключении которых были выявлены препараты пестициды Лямбда-цигалотрин, но все надлежащие органы закрыли на это глаза.

Тем не менее, этот препарат вреден в том числе и для человека, в большой концентрации он способен воздействовать на нервную систему, у отравленного появляется дискоординация движений, нарушение дыхания, снижение мышечного тонуса. Он низкотоксичен по отношению к птицам, не причиняет вреда дождевым червям. Но токсичен для пчел и других полезных насекомых, высокотоксичен для рыб.

— Характеристика этого препарата Лямбда-цигалотрин такова, что он очень вреден для окружающей среды и сохраняется в почве длительное время. В водоемах погибают рыбы, люди косят траву для кормления домашнего скота, вблизи опыляемых полей люди собирают ягоды и грибы не зная того, что проводилась обработка и они отравлены, — предостерегают пчеловоды.