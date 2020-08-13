В период с мая по июль 2020 года в региональный Россельхознадзор поступали жалобы от пчеловодов о массовом вымирании насекомых. После проведенных исследований удалось установить причину вымирания пчел.

В результате проведенного анализа удалось установить, что пчелы погибли в результате обработок полей агрохимикатами. Основной причиной здесь является нарушение применения пестицидов хозяйствами. Владельцы полей должны извещать о плановом проведении обработок не менее чем за три дня до применения химикатов письменными уведомлениями через СМИ. Но данное требование игнорируется.

В текущем году падеж пчелосемей были зарегистрированы в Ртищевском, Лысогорском, Базарно-Карабулакском районах. Но ситуация не так плачевна, как в прошлом году: за 2019 год погибло 1,394 тысячи пчелосемей, а за 2020 – 200. Такое резкое снижение связано с проведенной ранее профилактической работой.