27 июня в поселке городского типа Лысые Горы были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области.

По предварительным данным, пчелы погибли от химических средств, которыми обработали поля горчицы от насекомых-вредителей. На данный момент ситуацию контролирует правительство Саратовской области в рамках плана мероприятий по развитию пчеловодства.

Напомним, что в прошлом году тоже поступали жалобы от пчеловодов из-за массовой гибели пчел в районах Саратовской области.