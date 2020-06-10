В Саратове произошло массовое ДТП с участием маршруток и Lexus. Об этом сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Сегодня примерно 13:30 на пересечении улиц Соколовогорская и Аэропорт столкнулись две маршрутки №52 и №31. В результате ДТП пострадавших не было. Водители решили оформить евро-протокол. В то время пока писали бланки в них въехал Lexus, который по дороге зацепил УАЗ и Renault Logan. При массовом столкновении травмы получил 57-летний водитель маршрута №51.

Сейчас выясняются все подробности произошедшего.