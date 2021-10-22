Поздно вечером 22 октября в Ленинском районе Саратова случилось ДТП с участием сразу 9 автомобилей.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, примерно в 21.00 на улице Шехурдина в студенческом городке столкнулись 3 автомобиля «Priora», «Ford», «ВАЗ-2199», «Кia Rio», «Renault», «ВАЗ-2110» и «ВАЗ -2111».

Причины массового ДТП выясняются.

Известно, что травмировались по меньшей мере 5 человек.

В частности, 46-летний мужчина и 42-летняя женщина из «одиннадцатой», двое мужчин 26 и 37 лет из автомобиля «Ford», а также 5-летняя девочка из «девяносто девятой». Все потерпевшие госпитализированы.

Фото: ГИБДД, соцсети