Сегодня, около 7:30 утра, в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП, сообщает областная ГИБДД.

Известно, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Ford Explorer, не избрал безопасную дистанцию и въехал в Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины. Автомобили влетели в попутно движущийся КамАЗ, а от столкновения машина виновника аварии отлетела на встречную полосу и столкнулась еще с Nissan Almera под управлением 60-летенго водителя. Последний автомобиль, в свою очередь, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford Mondeo под управлением 59-летенго мужчины.

В результате массового столкновения были госпитализированы пассажиры Nissan Almera: 61 и 60-летние женщины, а также 66-летний мужчина. Никто из водителей не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.