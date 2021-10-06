Напоминаем, что завтра, 7 октября, в Саратове ожидается плановое массовое отключение воды на сутки до 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».
На время отключения предусмотрен подвоз жизненного важного ресурса. Получить воду можно будет по адресам:
-10:00 – Гвардейская, 15;
-12:00 – Гвардейская, 15А;
-13:00 – 3-й проезд Панфилова, 1;
-14:00 – Гвардейская, 27;
-14:00 – Гвардейская, 21Д;
-15:00 – Большой Дачный проспект,15, строение 1;
-16:00 – Песчано-Уметский проезд, 68;
-17:00 – Песчано-Уметская, 382/33;