Жители областного центра массово жалуются на отключения электроэнергии.

Сообщения об обесточках появились 28 октября в социальных сетях.

— Что со светом в районе 6-го квартала? 3-й день свет отключают с 20:00 до 00:00, — спрашивает местный житель.

— В свечках на Тархова, 1 и 1а есть свет и в шашлычке на кольце 10-ки. Все остальное выключено, — подтверждают информацию об отключениях света в другом районе Саратова.

— На Чемодурова тоже мин. 20 назад включили, — обозначается еще одна локация отсутствия освещения в жилых домах.

Причины массовых обесточек на данный момент незвестны.