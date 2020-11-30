Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу золота у 34-летней местной жительницы. Об этом сообщили в городском УМВД.

24 ноября с 17:30 до 21:30 неизвестный утащил золото из сумки, которая лежала в коляске на первом этаже второго подъезда дома на улице Танкистов в городе.

Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний мастер автосервиса, который успел сдать чужое имущество в ломбард.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.