Саратовский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведет мастер-класс «О дивный новый мир», на котором спикер Лариса Пашацкая расскажет о стратегии выживания компании в цифровой реальности.

Гости мероприятия смогут понять, почему старые стратегии бизнеса не работают сегодня и узнают алгоритмы ведения бизнеса в современных тенденциях цифрового мира. Спикер покажет 10 дешевых и эффективных шагов, которые помогут вывести компанию из кризиса и увеличить прибыль.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.