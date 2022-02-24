Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, списавшего со счета потерпевшей более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

На днях в Октябрьский отдел полиции обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что вызвала мастера по ремонту компьютера. Специалист пояснил, что для восстановления техники необходимо приобрести детали, а также установить специальную программу. Заявительница передала свою банковскую карту для закупки комплектующих, после чего обнаружила списание 120 850 рублей.

Нарушителем оказался 24-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. Он узнал пароль от карты и перечислил деньги с чужого счета на свой.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.