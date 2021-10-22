В отношении 53-летнего жителя Аркадака возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

20 октября на работу к 53-летнему жителю Аркадака, который занимается ремонтом бытовой техники, пришел его клиент вместе с 34-летним приятелем. Клиент высказал мастеру недовольство по поводу претензий о задержке оплаты за ремонт телевизора.

Для выяснения отношений мужчины вышли к зданию дома быта, расположенному на улице Ленина, в котором располагалась ремонтная мастерская. На улице словесная перепалка переросла в обоюдную драку, в ходе которой 34-летний мужчина вступился за своего приятеля и нанес 53-летнему мастеру не менее двух ударов деревянной доской в область головы, от чего тот упал на землю.

Желая защитить себя, мастер нанес находившейся при нем отверткой удар 34-летнему мужчине в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.