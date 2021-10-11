В сентябре в Саратове прошел ежегодный фестиваль натуральной продукции Forte Fest. Одной из его участниц стала создатель мягких игрушек ручной работы Светлана Антонова.

Светлана начала заниматься вязанием уже более 10 лет назад, но приносить доход увлечение начало около двух лет назад. Теперь же – вязание игрушек стало делом всей жизни, приносящим радость как мастерице, так и ее клиентам.

— Мой проект — он про счастье, про душевное тепло и доброту. Ко мне приходят за радостью, за лучшим другом для своего ребёнка или за особенным, уникальным подарком для кого-то близкого или для себя любимого, — рассказывает она.

Ведь для девушки это гораздо больше, чем просто работа. Светлана всегда чувствовала потребность творить и пробовала работать в совершенно разных направлениях. Но себя нашла она именно в вязании мягких игрушек. По ее словам, она не смогла оторваться от любимого занятия еще тогда, когда впервые взяла в руки крючок.

На протяжении всего времени Светлана развивалась, как мастер, и постепенно смогла сделать это делом своей жизни. Ассортимент ее изделий постоянно расширяется, а творческие навыки неуклонно растут. Девушка регулярно участвует в выставках и ярмарках рукодельной продукции, даря улыбки счастливым покупателям.

Forte Fest – одно из таких мероприятий. Стенд с ее игрушками не впервые появляется на этом фестивале, но в этом году все расходы на организацию взял на себя саратовский центр поддержки предпринимателя «Мой бизнес».

Останавливаться на достигнутом рукодельница ни в коем случае не планирует. Она уже готовится начать проведение своих мастер-классов по созданию вязаных игрушек и аксессуаров, а также хочет написать книгу о мастерстве вязания. Центр поддержки предпринимательства оказывает активную поддержку начинающем предпринимателям, самозанятым и тем, кто только планирует начать свое дело.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.