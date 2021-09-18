Мастерицы из саратовского благотворительного клуба «28 петель» связали 10 килограмм одежды для недоношенных малышей, появившихся на свет в перинатальном центре городской клинической больницы № 8.

Результатами труда они поделились в интернет-сообществе «ВКонтакте». В отделение реанимации и интенсивной терапии для детей уже передана посылка с 68 шапочками, 48 жилетками, 54 парами носочков, 27 пледиками, 32 ковриками, 48 игрушками.

Перед использованием все изделия стирают вручную, а затем обрабатывают ультрафиолетом.