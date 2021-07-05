В Саратове мать двоих детей привлекли к обязательным работам за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Как стало известно, суд обязал лишенную родительских прав жительницу Базарно-Карабулакского района выплачивать алименты на своих несовершеннолетних детей. Женщина решение суда не исполняла, и долг перед детьми превысил 300 тысяч рублей.

Судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрации недвижимости, также на женщину наложили запрет на выезд за границу. Однако гражданка по-прежнему присылала только небольшие суммы, не соизмеримые с общим долгом.

Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. По решению суда женщине были назначены 80 часов исправительных работ. Если она не начнет выплачивать алименты, ее ждет уголовное наказание.

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