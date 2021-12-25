Инцидент произошел днем 25 декабря в Ртищеве Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР после отравления угарным газом были госпитализированы 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь.

Выяснилось, что мать с двумя детьми – 15-летней дочерью и годовалым сыном на момент происшествия были в частном доме по улице Суворова.

Около 14.00 женщина и девочка почувствовали себя плохо, причем дочь-подросток потеряла сознание. Приехавший вовремя домой отец вызвал «скорую».

Работники «скорой» заподозрили у обеих отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

После осмотра газового оборудования выяснилось, что воздухозаборная труба напольного котла имела признаки обледенения. Именно по этой причине угарный газ поступал внутрь дома.