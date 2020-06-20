В Новоузенском районе в пожаре погибли мать и дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня ночью в селе Розовка в половину третьего ночи горел частный дом. В жилище проживало три человека муж, жена и их 23-летняя дочь. Глава семьи решил спать на летней кухне, ночью его разбудил запаха дыма, он вышел на улицу и увидел полыхающее здание, самостоятельно эвакуировать женщин не смог так как входная дверь была заперта изнутри. На шум прибежали соседи, которые вызвали пожарных. Экстренная служба потушила пожар, дом выгорел полностью, женщин спасти не удалось.

Сейчас проходит комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств происшествия.