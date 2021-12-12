Накануне, 11 декабря, трое жителей Саратова – мать и двое ее сыновей отравились продуктами горения в своей квартире в Заводском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Женщина находилась у себя дома вместе с девятилетним и месячным детьми. К вечеру мать со страшим сыном почувствовали себя плохо. Вернувшийся домой отец вызвал скорую помощь.

Приехав, медики заподозрили, что это может быть отравление углеродом и госпитализировали их. Сотрудники газовой службы проверили помещение на концентрацию опасных веществ, но отклонений от нормы не выявили. Выясняются все обстоятельства произошедшего.