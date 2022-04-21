В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

20 апреля днем 61-летний житель Энгельса отправился к своей 88-летней матери, которая жила в в частном доме по улице Тургенева. Мужчины долго не было и на связь он не выходил, поэтому жена пошла на его поиски.

Войдя в дом, женщина обнаружила 61-летнего супруга на полу в коридоре, а также его мать на кровати в спальне. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Осмотром установлено, что в помещении жилища установлена газовая колонка, вытяжная труба которой засорена сажей. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчины и женщины рассматривается отравление продуктами горения.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.