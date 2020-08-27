Жительница Саратова подозревается в финансировании международной террористической организации. Сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии чекистов, она пересылала деньги своей матери, которая является членом организации «Узбекский джамаат», входящей в запрещенный в России ИГИЛ, действующий в Сирии. Мать женщины находится в международном розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям.

На саратовчанку вышли в результате оперативных мероприятий. Она задержана и допрошена. Возбуждено уголовное дело. Женщина пока остается под подпиской о невыезде.