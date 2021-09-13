Женщина 25 лет, являющаяся матерью пятерых детей задолжала полмиллиона рублей алиментов, сообщает УФССП России по Саратовской области.

Трое ее детей проживают и воспитываются в социальном учреждении, еще один в семье опекуна. Младший, не достигший трехлетнего возраста сейчас находится у нее на попечении.

Женщина задолжала своим детям более полумиллиона рублей алиментов. В связи с тем, что у нее малолетний ребенок — она получила штраф 40 тысяч рублей вместо обязательных работ. Женщина не уплатила штраф, в результате чего ей был назначен еще один штраф в двукратном размере предыдущего.

Если должница продолжит уклоняться от уплаты алиментов, на нее будет заведено уголовное дело.