Саратовские СМИ обнародовали историю 40-летней матери двоих детей, которая совместно с 36-летним сожителем по ночам проводила аморальные прямые трансляции.

За деньги они выполняли задания — дать оплеуху, помочиться на пол, продемострировать половые органы и т.д.

По поручению главы Балаковского муниципального района после публикации в средствах массовой информации на место проживания детей выехали специалисты отдела опеки администрации и сотрудники полиции. Там находились дети, мать и её сожитель.

Детей забрали в соццентр.

А на их мать составили административный протокол.