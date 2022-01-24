Мать из Балаково могут лишить родительских прав за стримы в жанре треш, которые она устраивала при детях.

Несовершеннолетние отправлены в реабилитационный центр на три месяца.

Их изъяли из семьи и переданы в реабилитационный центр «Семья». Там они пробудут минимум три месяца, с ними работают психологи и врачи. В ближайшее время они домой не вернутся. По результатам проверки мать могут лишить родительских прав.

Напомним она с 36-летним сожителем устраивала стримы, где демонстрировала похоть и выполнение нецензурных заданий.

За одним из сеансов их застала 13-летняя дочь жительницы Балакова. У женщины также есть 17-летний сын и еще один ребенок, который проживает с отцом.