Признана виновной в неуважении к суду 46-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Судьей Октябрьского районного суда Саратова рассматривалось уголовное дело по факту совершения 19-летним местным жителем преступлений против половой неприкосновенности личности и изготовления материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В августе приговором суда подсудимый признан виновным. В сентябре 46-летняя мать осужденного, будучи недовольной приговором суда, в ходе телефонного разговора высказала слова грубой нецензурной брани и угрозы убийством в адрес судьи, рассматривавшего данное уголовное дело.

Приговором суда за совершение данных преступлений ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ.