Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, протащившей головой по лестнице свою восьмилетнюю дочь, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как женщина тащит свою дочь головой по ступенькам. Инцидент произошел 16 октября возле дома 19 по улице Тверская в Энгельсе. Применявшая неправомерные способы воспитания мать обвиняла ребенка в краже 200 рублей и заставляла ее сесть в автомобиль.

Ранее эта семья считалась благополучной и не попадала в поле зрения правозащитников. Следователи СК проводят проверку. Девочка направлена на медицинское обследование.