Следователи проводят проверку после пожара в селе Маянга Балаковского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, 24 февраля около 3:00 загорелся частный дом, где жила 86-летняя женщина с 59-летним сыном.
Соседи вызвали пожарных, огонь еще тушат.
Огнеборцы вытащили останки тел двух человек.
Следователи осмотрели место происшествия. В жилище были подключены газ и электричество. По предварительным данным причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.