Следователи проводят проверку после пожара в селе Маянга Балаковского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 24 февраля около 3:00 загорелся частный дом, где жила 86-летняя женщина с 59-летним сыном.

Соседи вызвали пожарных, огонь еще тушат.

Огнеборцы вытащили останки тел двух человек.

Следователи осмотрели место происшествия. В жилище были подключены газ и электричество. По предварительным данным причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

