Сегодня, 28 февраля, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя выступила с годовым отчетом на заседании Саратовской областной думы.

Она рассказала, что в прошлом году от граждан поступило 2027 обращений. Большинство из них касались соцгарантий, права на образования и жилищных прав.

По ее словам, в минувшем году снизилось количество детский суицидов и подростковой преступности. Она отметила большую помощь волонтеров. По ее словам, за каждой нуждающейся в помощи семьей, с детьми закреплены волонтеры.

Отвечая на вопрос о детях из семей-сектантов, Загородняя упомянула, что в прошлом году поступило одно обращение, которое отработано совместно с органами исполнительной власти и комиссией ПДН.

В ходе разбирательств ребенка забрали у матери и передали отцу. Сейчас ребенок в безопасности, а с матерью продолжаются работы.