Женщина, пытавшаяся в Энгельсе зарезать 5-летнего сына, призналась в содеянном.
Как сообщили в СУ СКР Саратовской области, в час ночи 12 февраля 29-летняя женщина была в квартире дома по улице Полтавская со своим 5-летним сыном.
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка нанесла ребенку множественные ранения ножом, — сообщили в ведомстве.
Услышавшие сильный шум соседи вызвали полицейских и «скорую».
Мальчик был в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали энгельсские врачи, после чего его перевезли в Саратов.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Мать ребёнка, которого зовут Максим, сначала не признавала свою вину.
Затем на допросе она созналась во всем.
«Я его толкнула, потом взяла ножик и начала ну просто махать по нему, не знаю», — так описала свои неадекватные действия жительница Энгельса.
Женщина признала вину и раскаялась в жестоком преступлении.
Сейчас она задержана правоохранительными органами. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ситуацию взяли на контроль Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и глава Саратовской области Валерий Радаев.
Выясняется, почему ранее взятая на учёт отделом по делам несовершеннолетних семья была снята с наблюдения.