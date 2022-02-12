Женщина, пытавшаяся в Энгельсе зарезать 5-летнего сына, призналась в содеянном.

Как сообщили в СУ СКР Саратовской области, в час ночи 12 февраля 29-летняя женщина была в квартире дома по улице Полтавская со своим 5-летним сыном.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка нанесла ребенку множественные ранения ножом, — сообщили в ведомстве.

Услышавшие сильный шум соседи вызвали полицейских и «скорую».

Мальчик был в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали энгельсские врачи, после чего его перевезли в Саратов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Мать ребёнка, которого зовут Максим, сначала не признавала свою вину.

Затем на допросе она созналась во всем.

«Я его толкнула, потом взяла ножик и начала ну просто махать по нему, не знаю», — так описала свои неадекватные действия жительница Энгельса.

Женщина признала вину и раскаялась в жестоком преступлении.

Сейчас она задержана правоохранительными органами. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ситуацию взяли на контроль Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и глава Саратовской области Валерий Радаев.

Выясняется, почему ранее взятая на учёт отделом по делам несовершеннолетних семья была снята с наблюдения.