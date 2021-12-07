Известная певица и зоозащитница, а также советник губернатора Московской области Илона Броневицкая побывала в Саратове.

Общественница приняла участие в совещании по поводу регулирования численности безнадзорных животных с председателем областного правительства Романом Бусаргиным.

Как рассказала «звезда», главное в сокращении численности бродячих собак — это стерилизация. Именно по этой причине спецслужбам города нужно ловить в первую очередь самок.

Особое внимание, по мнению Броневицкой, следует уделять промышленным зонам, где больше всего живут стаями псы.

Напомним, что Броневицкая — дочь композитора Александра Броневицкого и эстрадной певицы Эдиты Пьехи, а также мать певца Стаса Пьехи.