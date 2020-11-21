Вчера, 20 ноября, не стало шестилетнего ребенка на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, 37-летний мужчина оставил 47-летнего друга присматривать за шестилетним пасынком, после чего ушел.

По возвращению он обнаружил изрезанный труп мальчика.

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о семье, в которой жил убитый ребенок.

Его мать вчера, в день трагедии, родила седьмого ребенка, а сына оставила с сожителем. Пятеро ее детей живут в разных районах Саратовской области, она лишена родительских прав на некоторых из них.

Сама она с июля снимает квартиру в Энгельсе.

В понедельник пройдет совещание с органами системы профилактики районов, где проживают дети.

Татьяна Загородняя сообщила о подозреваемом в убийстве мужчине. Он рецидивист и в тот злополучный вечер был в невменяемом состоянии. Экспертиза пока не подтвердила это.

В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Мужчину задержали.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Саратовской области Ирине Седовой организовать проверку профильными ведомствами по обстоятельствам дела. Родственникам погибшего мальчика окажут необходимую помощь.