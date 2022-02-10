Медики ГУЗ «СОДКБ» рассказали о состоянии пятилетней девочки, которую мать вместе со своим братом 22 декабря сначала придушила, а потом выбросила на мороз. Все произошло в Аткарском районе.

— Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили сначала в районную больницу, а затем бригадой санитарной авиации в областной центр. В течение полутора месяцев специалисты провели комплексное лечение, которое завершилось успехом.

На начальном этапе стояла задача спасения жизни девочки, восстановления основных витальных функций — дыхания, сердца, головного мозга, сильно пострадавших из-за комбинированной травмы после удушения и переохлаждения. Свою лечебную программу мы согласовывали с федеральным центром — Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Пирогова.

После стабилизации состояния, на первый план вышло спасение обмороженных конечностей ребенка. Совместно с сотрудниками областного центра комбустиологии под руководством профессора Николая Островского удалось не только избежать ампутации, но и провести своевременную трансплантацию участков кожных покровов конечностей, наиболее пострадавших от отморожения, — уточнили медики.

В итоге врачи смогли полностью восстановить все функции организма. На сегодняшний день девочка в ясном сознании, самостоятельно дышит, ест, полностью завершилось заживление трасплантированной кожи.