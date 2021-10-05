Проведена проверка по делу 21-летней жительницы Вольска, убившей своего 3-месячного сына, — сообщает пресс-служба СКР.

Вечером 28 сентября женщина легла спать и уложила рядом своего малолетннго сына. Через несколько часов он проснулся и начал громко кричать.

Мать разозлилась на то, что он не успокаивается и несколько раз ударила его кулаком по голове, после чего легла спать.

Позже, подойдя к младенцу, бабушка заметила, что он не подает признаков жизни. Приехавшая на место «скорая» констатировала его смерть.

Расследование уголовного дела продолжается. Женщину заключили под стражу.