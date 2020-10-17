Домой Рубрики Новости Саратова Мать выбросила детей с балкона. Известно состояние девочек РубрикиНовости Саратова Мать выбросила детей с балкона. Известно состояние девочек По Новости Саратова - 17.10.2020 401 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о состоянии пострадавших девочек и их матери. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутата гордумы Ванцова избили в Саратове Названа дата окончания реставрации театра оперы и балета в Саратове До утра без воды остались жители улицы в Ленинском районе Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутата гордумы Ванцова избили в Саратове Новости Саратова - 17.10.2020 0 Депутат городской думы Саратова Александр Ванцов госпитализирован после избиения в Заводском районе. Об этом он сам по телефону рассказал корреспонденту информационного портала «Новости Саратова». По... Названа дата окончания реставрации театра оперы и балета в Саратове 17.10.2020 До утра без воды остались жители улицы в Ленинском районе Саратова 17.10.2020 Мать выбросила детей с балкона. Известно состояние девочек 17.10.2020 Мать выбросила детей с балкона в Саратове. Репортаж с места трагедии 17.10.2020