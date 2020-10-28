Расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Саратова, обвиняемой в покушении на убийство детей, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 17 октября она выбросила из окна квартиры на Ново-Астраханском шоссе 60 с четвертого этажа двух девочек в возрасте 5 и 8 лет.

Их госпитализировали, старшую выписали из больницы. Младшая лечится в стационаре.

Подозреваемую доставили в больницу, по медицинским показаниям проведение с ней следственных действий было невозможно. Теперь ее выписали и доставили в следственный орган.

Составлен протокол задержания, проводится допрос. Следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.

Расследование продолжается.