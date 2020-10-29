Расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Саратова, обвиняемой в покушении на убийство детей, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 17 октября она выбросила пятилетнюю и восьмилетнюю дочь из окна на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе.

Девочек госпитализировали, старшую выписали, младшая еще лечится в стационаре.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении гражданки под стражу. Подозреваемая пробудет там до 28 декабря 2020 года.

Расследование продолжается, следователи выяснят все причины и условия, приведшие к трагедии.







