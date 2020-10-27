На сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области замминистра Денис Грайфер рассказал о состоянии девочек, которых выбросила мать из окна в Заводском районе Саратова.

Напомним, трагедия произошла 17 октября.

— Дети находились под наблюдением коллег из федеральных клиник. Состояние старшей девочки позволяет проводить наблюдение дома, ее выписали. В клинической больнице имени Миротворцева остается младшая из них, врачи продолжают прикладывать все усилия, — отметил он.

Состоянию матери ничего не угрожает. Проводятся обследования, чтобы не выявить показаний для помещения в спецучреждение для проведения следствия.

Напомним, что на утро информация была другой. В Минздраве сообщали, что обе девочки находятся в больнице.