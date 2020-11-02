Расследование в отношении 39-летней жительницы Саратова, обвиняемой в попытке убить двух дочерей, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Гражданке предъявили обвинение, она не признала свою вину.

По данным следствия, днем 17 октября женщина выбросила детей в возрасте 5 и 8 лет лет из окна квартиры на 4-м этаже дома, расположенном на Ново-Астраханском шоссе Саратова. Детей госпитализировали, старшую выписали, младшая лечится в стационаре. Ранее сообщалось об ухудшении ее состояния.

Гражданку взяли под стражу.

Напомним, все соседи удивлялись, как такое могло произойти, женщину они запомнили только с положительной стороны. Сообщалось, что она пыталась покончить с собой после того как поняла, что натворила.