Женщина пыталась убить собственных детей в Саратове. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» передает с места трагедии.

Сегодня на Ново-Астраханском шоссе женщина выкинула из окна собственных дочерей.

Напомним, трагедия произошла в доме №60 на Ново-Астраханском шоссе. Женщина выбросила из окна своих дочерей пяти и восьми лет. Девочки выжили и в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Сама женщина попыталась неудачно свести счеты с жизнью. Ее удалось спасти медикам.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства двух несовершеннолетних детей.

Как рассказывают соседи, семья была благополучной. Женщину неоднократно видели возящей дочерей на занятия и танцы. Девочки были ухожены и модно одеты. Им не отказывали даже в минимуме.

— На самокатах тут катались постоянно, — рассказывает соседка.

По ее словам, старшую девочку зовут Яна, а младшую – Аня.

— Яна – старшая, она с характером, а Аня – младшенькая, очень добрая девочка. Отец ушел из семьи у них. Во дворе говорили, нашел другую женщину, — рассказывает соседка.

По словам очевидцев, после того, как мать выбросила из окна девочек, она сама попыталась уйти из жизни таким же способом, но ее остановил отец – дед пострадавших детей. После этого женщина вооружилась ножом и попыталась зарезаться.

— Мурашки по коже от происходящего, я все время сюда прихожу, — рассказывает одна из очевидцев.