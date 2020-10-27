Ровно десять дней назад, 17 октября, жительница Заводского района выбросила из окна дома на Ново-Астраханском шоссе 60 двух дочерей в возрасте 5 и 8 лет.

Девочек госпитализировали, ранее их состояние было тяжелым, но на вчерашний вечер, 26 октября, все изменилось. Об этом сообщили в минздраве региона.

Старшей стало лучше, ее состояние расценивается как средней степени тяжести. У младшей наоборот, крайне тяжелое.

Их мать также находится в больнице, состояние женщины ближе к удовлетворительному.

Напомним, что в отношении гражданки завели уголовное дело за попытку убить детей.