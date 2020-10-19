В минувшую субботу в Заводском районе Саратова произошла трагедия.

Мать двоих девочек, Яны и Ани, выбросила из их окна четвертого этажа дома на Ново-Астраханском шоссе, 60, а потом решила покончить с жизнью сама, но попытка оказалась безуспешной.

Их госпитализировали в больницу, на сегодняшний день малышки находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Медики продолжают прикладывать все усилия, чтобы сохранить им жизнь, как можно скорее выйти на положительную динамику.

Состояние матери ближе к средней тяжести, жизнеугрожающего ничего нет.

На гражданку завели уголовное дело о покушении на убийство.