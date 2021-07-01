Прокуратура Саратовской области проверяет обстоятельства выпадения ребенка из окна во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, 30 июня малолетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже во Фрунзенском районе. Ребенок находился дома с матерью. Пока она разбирала вещи после возвращения с отдыха, мальчик облокотился на москитную сетку на кухне квартиры и упал вместе с ней.

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении. Прокуратура области проверит факт правонарушения в адрес несовершеннолетнего и даст оценку причинам и условиям произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.