Мать замерзшего насмерть 7-летнего Вани и обморозившейся до критического состояния 5-летней Ани задержана.

43-летняя Вера Зайцева, сбежавшая в Энгельс из Аткарского района, где в занесеенном овраге села Прокудино нашли ее мертвого сына и полуживую дочь, рассказала о случившемся следующее.

— Они (дети — Ред.) не пропали, они же вот нашлись… Я не помню, уехала в райне 12-ти или часа. Не выдержала, оставила их. У меня трубы в доме все перемерзли, мы все замерзли. Дети тоже были замерзшие. Я не взяла их, потому что они были все замерзшие, понимаете?

У нас насос полетел. Котел полетел. Вся система охладилась. Я пыталась отогреть их одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились. Я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут.

Да, обращались. И все в курсе. Просто такая ситуация сложилась. Там денег очень много надо вкладывать в этот дом. И я прекрасно понимала, что никак не выпутаемся.

Я виновата. Соседи сейчас меня ненавидят, потому что я, такая тварь, бросила детей на улице одних, — цитирует женщину издание Baza.

Пока врачи спасают Анечку, ее мать допрашивают следователи и перевозят из Энгельса в Аткарский район для проведения дальнейших следственных действий.

Известно, что состоявшая из матери и двух малолетних детей семья жила в Прокудино недолго: лишь с августа 2020 года. Год назад Ваня в пошел в 1-й класс, но через два месяца перешел по инициативе мамы на семейное обучение. Семью посещали и школьные педагоги, и комиссия по делам несовершеннолетних. Однако семью на учет как неблагополучную не поставили.

По пока неизвестной причине уже в январе 2021 года мама с детьми уехала, но в ноябре 2021 года Ваня вновь пошел в местную школу, так как Зайцевы вернулись в Прокудино. Причина их возвращения пока также не называется.

А уже через месяц, за несколько дней до Нового года, случилась эта трагедия…

Однако рассматривается и другая версия, по которой Вера могла намеренно заморозить детей, оставив их на холоде без верхней одежды в одних кофтах.

Ранее женщина развелась с 46-летним отцом своих детей Александром Зайцевым. Причина развода, якобы в том, что она устала с ним жить. Детей, как водится в России, оставили с мамой. Хотя отец пытался оспорить это решение суда.

Вот, что вспоминает в связи с этим адвокад из Аткарска Владимир Герасимов:

— Зайцев Александр Владимирович… отец… беднота российская, оплатил мне только за составление заявления в суд и пропал, как часто бывает… А летом встретил его на судебном крыльце, шёл расстроенный…. Все говорит в один голос против него: и судья, и прокурор и орган опеки… Дети должны быть с матерью и отказал в определении места жительства с отцом.

Фото: соцсети