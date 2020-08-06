Полиция раскрыла кражу из кафе на Большой Казачьей улице в Саратове. Об этом рассказали в областном управлении МВД.

По словам 29-летнего мужчины, вечером 3 августа неизвестный унес его телефон Samsung G4+ в корпусе золотистого цвета стоимостью 10 тысяч рублей, который лежал на столе в заведении.

Вчера, 4 августа, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний безработный бомж-рецидивист. Он успел продать аппарат неизвестному на 3-й Дачной.

Мужчину задержали, на него завели очередное уголовное дело.